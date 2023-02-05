立法院前院長王金平5日到高雄六龜區清涼山妙崇寺出席宏安長老尼獲頒泰國摩訶朱拉隆功大學榮譽博士學位典禮，對於2024年總統大選國民黨起步慢，王金平認為，重點在造勢。

談到民進黨目前的總統選舉起跑，民進黨主席賴清德積極走訪台灣，會否覺得國民黨的布局慢了一點？王金平認為，選戰是一個「勢」，只要勢造了起來，誰也擋不住。除了地方組織外，國民黨提出的人選要讓民眾有感、有所期待，能夠做到「朝野和諧、兩岸和平、社會團結」三項，人民的共同感受就會匯集成一股力量，讓這個人來帶領台灣，走向繁榮發展。

至於侯友宜有這個「勢」嗎？王金平說，他不太清楚，不評論此事，他覺得侯友宜是一位好首長。

此外，對於中廣董事長趙少康在臉書上說，過去在立委安排上，前主席吳敦義或現任主席朱立倫都太武斷了，王金平表示，希望朱主席能做全面的考量。朱立倫有代為邀請他參加2月9日的新竹市黨部主委的就職典禮。但王回答，機會不大。