民進黨台北市議員王世堅近日指出，在經過一些莫名其妙的攻擊之後，對於綠營台北市中正、萬華區的立委初選，確實開始起心動念了。而最近有一份最新的民調指出，對於王世堅正在考慮是否選中正萬華區立委，有77％的民眾認為「王世堅會取代林昶佐選中正萬華區立委」，僅有19％的民眾認為「民進黨會繼續禮讓林昶佐選中正萬華區立委」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》10日對於「王世堅正在考慮是否選中正萬華區立委」進行了網路民調，截至10日23時，已有近7000人進行投票，有19％的民眾認為「民進黨會繼續禮讓林昶佐選中正萬華區立委」、有77％的民眾認為「王世堅會取代林昶佐選中正萬華區立委」、有1％的民眾認為「其他意見」、另有3％的民眾認為是「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「堅哥超級強的」、「王世堅退黨參選也會贏啦，幹掉廢物綠畜側翼」、「除非脫黨，否則初選不會過」、「我要王議員當好官」、「為你加油王議員」、「雖然我的選票不在台北，但是想王世堅出來」、「如果國民黨是鐘小平，出來選，他們二個誰出來選，都能當選」。