高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，消息一出，引發各界高度關注，而星雲法師與許多政治人物都有交情，嘉義市長黃敏惠6日下午特地南下佛光山弔唁星雲法師，黃敏惠受訪時強調，自己得知消息後，內心相當不捨，星雲大師的風範是台灣很重要的力量。

黃敏惠表示，她跟星雲大師有很深的淵源，這一路走來，大師在人間佛教的弘法，對嘉義市來說相當重要，除了有佛光山圓福寺，還有南華大學、南華學館、博愛社大等，另外，先前她們在立法院與許多立委都共同推動佛教弘法，星雲法師都曾給她們許多建議與指導。

黃敏惠指出，星雲法師是她人生中相當重要的導師，無論他的慈悲、智慧都導引她走向正確的道路，還記得4年前，她擔任嘉義市長時，星雲法師也曾鼓勵她們要為國家做更多事，他的佛教真正落實在人間，各地都在提倡他提出的「3好」運動，也因而邁向更好的城市，如今接到星雲大師圓寂的消息，他會一直緬懷大師，因為星雲大師的風範是台灣很重要的一股力量。