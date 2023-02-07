台灣時間2月6日上午9時17分左右，土耳其與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）今天發生規模7.8強震，稍早社群網路媒體推特（Twitter）上廣傳，位於敘利亞西北部，靠近震央的第2大城阿勒坡（Aleppo）的斷垣殘壁中一名孕婦順利產下了寶寶，在救援人員的協助成功把新生兒平安救出，遺憾的是，母親在隨後不久之後過世。

Unbelievable moment in Aleppo, Syria.



A mother reportedly died while giving birth in the rubble.



The baby was rescued and carried out. pic.twitter.com/MgxLyWqrOE — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2023

هذا الطفل الذي ولدته أمه تحت أنقاض منزلها الذي دمره الزلزال، الأم ماتت وبقي الطفل حي.💔 #جنديرس #ريف_حلب pic.twitter.com/6KOOISvWyX — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 6, 2023

土耳其災害和應急管理指出，本次地震規模7.4、震源深度7公里，震央靠近南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras），地震襲擊土耳其中部、敘利亞西北部，據英國《衛報》（The Guardian）報導，2國罹難人數已經超過3800人，並且已有數千棟建築物倒塌，統計數字恐將繼續增加。

歐盟執委會表示 在土、敘發生地震後，已經動員了來自歐盟的10多個搜救隊。包含美國、英國、加拿大、以色列、俄羅斯和中國等國家提供了援助，並呼籲國際社會放寬對進入敘利亞西北部援助的一些政治限制，該國最後一個叛軍控制的地區也是本次受到地震影響最嚴重的地區之一。