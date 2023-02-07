土耳其和敘利亞邊界昨（6）日發生規模7.8強震，導致多棟建築物倒塌或損毀，至今已逾3700人喪命、上萬人受傷。消防署接獲災情後，派遣第一梯次台灣國際搜救隊，包含派救援人員40人，其中消防署10人、台北市消防局30人、搜救犬3隻、裝備器材約4至5噸，搭乘昨晚10時30分班機前往馳援，預計今日中午12時許抵達；而第二批90人也已整裝完畢，預計下午出發。

消防署表示，前往土耳其救災的第2梯次屏東縣消防局人員以及消防署、台北市、台中市等搜救隊員皆已經完成整備，目前等待飛土航班機規劃確定後就有機會啟程出發，目前消防署規畫第2梯次救災人員及裝備資訊如下：

1、消防署17人，裝備約510公斤。

2、台北市30人（含台北榮總1醫師1護理師），裝備約1745.5公斤。

3、屏東縣40人（含高醫2醫師2護理師），裝備約3993.71公斤。

4、台中市3人2犬（含中興大學1獸醫師），裝備器材約150公斤。

共90人(含3醫師3護理師1獸醫師)2犬，裝備約6399.21公斤。