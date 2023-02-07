台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，大陸宣布結束清零政策，同時也將開放邊境，取消所有檢疫隔離措施，有利加速供應鏈緩解及提振大陸經濟表現。隨著美國聯準會進入緊縮政策的平穩期，預期對新興亞洲市場與全球金融環境的負面衝擊將有所緩解，2023年債券發行量將溫和上升。目前市場預估Fed升息終點為接近5％，一旦暫停升息，有利債市的反彈。而大陸的貨幣政策更是全球相對寬鬆，且房地產三箭齊發，從信貸、債權、股權三方面對房地產企業進行支持，大幅提振市場信心，預期大陸2023年需要加大內需刺激力度，地產投資成為2023年穩增長的重要發力點，可望活絡大陸地產商債市買氣。

野村亞太新興債券基金經理人謝芝朕表示，大陸自去年底推出一系列支撐地產行業的政策後，市場普遍認為今年產業將得到修復。另一方面，由於大陸經濟前景仍具有極大的不確定性，未來不同層級的城市復甦節奏將進一步分化，以一二線城市的恢復較佔優勢，統計今年元月第二周大陸80座主要城市的新房銷售面積，總體較2022年同期上升3％，較前一周上升66％；在債券投資方面，未來仍需關注實體新房銷售情況。

張瑋芝指出，大陸除了房地產回暖外，大陸正式全面放開防疫限制及有序恢復大陸公民出境旅遊，也就投資市場有一番新氣象。大陸今年春節國旅人次和收入各恢復至2019年同期的89％、73％，除了旅遊以外，另外，像是看電影人次、酒店訂房等都有明顯的加速成長，顯示放寬防疫措施有助於先前壓抑的消費釋放，春節消費數據說明解封後大陸經濟將迎來另一波復甦。整體而言，禾陸放寬防疫措施並重新開放邊境，有助於中國債表現。操作上，專注於短天期、基本面佳、融資需求低、管制風險低且安全的標的。