為了動物生命教育向下扎根，新北市動保處每年都會接受各級學校申請講授愛護動物生命教育課程，至今已經進入第11的年頭，去年更辦了92場校園巡迴，累計1萬88人次參與，透過案例分享，讓學生從中培養愛護動物的心。

今年度的首場課程，由瑞芳動物之家駐區獸醫師王嚴緒前往瑞芳區鼻頭國小講授課程，此次講授狂犬病病原介紹、國內疫情現況、感染原因、感染症狀以及預防方式與狂犬病疫苗知識，此外也加入救援猴硐鼻腔水蛭犬處理與治療過程影片，透過影片解說犬隻感染鼻腔水蛭的原因以及預防方式等。

王嚴緒表示，透過最近的案例分享，讓師生了解動保醫師救援動物與醫療的過程，期待學生從中萌生愛心的種子，培養愛護動物的心，將來為國家社會注入另一股愛的暖流。鼻頭國小校長李延昌也期待學生能在課程當中快樂學習、成長與茁壯。

李延昌說，自己的辦學理念是希望小學生對於學習能夠保持興趣與好奇心，並培養自動自發地探索能力。動保處獸醫師帶來的課程不但豐富也有去，提供學校課程外的另一種知識饗宴，除了讓學生了解動保處在生活中可以提供哪些服務外，也分享國內狂犬病疫情現狀與狂犬病疫苗相關知識，鼻腔水蛭犬救援的影片更是讓師生看得目瞪口呆。

新北市動保處表示，歡迎各級學校向動保處申請愛護動物生命教育課程，動保處每年都會排定專業人力到各級學校授課，提供師生們有關愛護動物相關議題課程，包括動物救援與醫療、認識動物飼養與管理、動物疫病認識、飼主責任、絕育TNVR等觀念，期許各級學校師生都能為國內動保盡一份力，讓動保意識更往前邁進。