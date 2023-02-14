宇舶表（HUBLOT）為支持動物保育，推出一款Big Bang Unico SORAI犀牛灰限量表，表殼採用象徵犀牛的霧面灰陶瓷，鏤空面盤重現非洲草原美麗夕陽的色彩，橘色犀牛圖騰位於9點位置，全球限量100只，部分銷售所得將捐贈RORAI基金會，用於防堵盜獵犀牛，並積極拯救受傷與孤兒犀牛。

宇舶表Big Bang Unico SORAI犀牛灰限量表，74萬9000元。（HUBLOT提供）

宇舶表是在2018年與品牌大使Kevin Pietersen創立的SORAI攜手合作，當年即率先推出聯名限量表，用於籌措資金支助SORAI添購器材與建置偵查隊，用於保育瀕臨絕種的犀牛，現存犀牛已不到3萬隻，且數目仍在大幅減少中。宇舶執行長Ricardo Guadalupe表示: 「購買腕表就可以拯救瀕臨滅絕的犀牛，那麼這一微小舉動也將變得意義非凡，因為拯救犀牛是刻不容緩的重要任務。」

這款宇舶表Big Bang Unico SORAI聯名表搭載Unico飛返計時機芯，並有獨家One Click單鍵快拆表帶裝置，可自行更換繽紛迷彩與灰色兩款不同色系的表帶。