西洋情人節將至，新北市動保處特別於今（12）日情人節前夕，在淡水捷運站後方舉辦「寵物情人，一起幸福」活動，現場有寵物登記及狂犬病疫苗施打服務，拍照打卡上傳臉書專頁還能獲得寵物外出包及洗毛精等禮品，許多從新北市動物之家認養動物的飼主，也在今天帶著寵物回娘家。

新北市動保處表示，每年都會在不同地點舉辦寵物情人活動，今年特別選在淡水河邊，因為此處是北部的情人約會熱門情點，假日也有許多遊客，為了吸引民眾參加活動，動保處也邀請型男獸醫師表演電子琴伴唱民歌。

現場也有提供動物認養，只要成功認養貓犬，動保處也贈送飼料、洗毛精、除臭劑等驚喜大禮包作為毛寶貝嫁妝，形成另類的情人配對，讓寵物與飼主共度不一樣的西洋情人節。

此次活動也邀請多淡水動物之家多名香港動保資深志工到場，由於平日就與動物密切接觸，對於每隻犬貓的個性都十分熟悉，所以也有助於協助民眾認養動物，幫牠們找到新家。

動保處也推出「犬貓回春雙響炮方案」，積極推廣犬貓認養，藉由更多方式讓犬貓不用長期駐留動物之家，可以找到溫暖的家庭，動保處也呼籲民眾，攜手共創動物宜居環境，提高社會動保意識，讓新北成為動物友善城市。