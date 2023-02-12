台北市興隆國小教師陳建光，原本是工程師，但因對掌中戲有興趣，就轉行投入教育領域，並在興隆國小成立「隆宛然掌中戲團」，更將傳統戲曲結合校定特色課程，成為興隆國小的教學亮點。他最近被教育部選為教育家人物典範。

25年前，陳建光任職於東元電機程式設計師，一方面受到自幼對於傳統音樂和戲曲的興趣使然，另方面當時政府因應現場教師需求，重新開設了學士後教育學分班，讓他決定轉換跑道投身教育行列。

陳建光回憶，自己從小就熱愛傳統音樂，成長過程中也曾參加過國樂團、學小提琴，在認識布袋戲大師李天祿劇團後，也跟著布袋戲老師學習製作後場音樂，接觸嗩吶、胡琴等傳統樂器。當他從學士後教育學分班畢業、順利考取興隆國小，便決定要把傳統戲曲文化的傳承當成教育工作的核心。

陳建光的這個想法得到校方支持，校內許多老師也很樂意協助，逐步地讓戲團的師資、樂器、戲臺、道具一一到位，甚至還找來了李天祿老師到學校裡頭親自教學。

5年多前，陳建光進一步推動讓掌中戲成為校定特色課程，將過去長年累積的布袋戲教學經驗當成媒材，讓校內四到六年級學生可以學習聲音表達、美術、台語、後場音樂到製作不織布戲偶等。

陳建光笑說，小學生們自製的不織布戲偶雖不比正式劇團的戲偶精緻，但是色彩繽紛、造型充滿童趣，如今校內老師們已經可以帶領著孩子們開發劇本，吹直笛配樂，演出屬於他們的布袋戲。

「我們把傳統藝術當成基調，替課程注入養分。」陳建光認為，戲劇元素本來就很多，讓布袋戲與學校課程結合的作法，除了開發孩子們多元專長與興趣外，更是替台灣即將失傳的傳統戲劇培育更多觀眾。