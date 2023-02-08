高雅不凡的儀隊服裝設計靈感，成為香奈兒2023春夏高訂大秀的領路先鋒。（CHANEL提供）

韓國巨星GD身穿山茶花串珠西裝現場大秀。（CHANEL提供）

當日最大驚喜！費爸費德勒（Roger Federer）現身現場。（CHANEL提供）

編織金銀絲線與頂級串珠與刺繡工藝，結合青春活潑的輪廓造型，帶來浮華中的俏皮感。（CHANEL提供）

簡潔俐落的服裝線條，搭配繁複的頂級工藝，成為本季香奈兒高訂最大特色。（CHANEL提供）

「Bigbang」主唱G-Dragon自團員相繼離團後就甚少公開露面，粉絲想見他只能等CHANEL發表年度大秀時，才有機會一睹偶像丰采。而他近日除了公開現身CHANEL春夏高級訂製大秀，以一身搶眼的緞面山茶花禮服現身外，本月月初也在個人YouTube宣佈今年將發表全新專輯，讓不少粉絲炸了鍋，這也是他繼2017年發表迷你專輯後的全新作品，讓人相當期待。

而CHANEL春夏高訂大秀除了G-Dragon外，CHANEL品牌大使瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、影后蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、韓國演員金高銀等人均搶進秀場第一排現身觀秀。

大秀造景由品牌創意總監維吉妮維婭（VIrginie Viard）之邀，由藝術家Xavier Veilhan於巴黎臨時大皇宮打造，亦是雙方合作三部曲中的第三篇章。他以香奈兒女士康朋街31號寓所和其中的動物寓言為靈感而來，以活動式巨型雕塑打造充滿獨特風情的動物神態，雕塑作品以瓦楞紙、木材、紙張做出具有童心感的動物造型裝置，宛如現代版的動物嘉年華。

大秀服裝設計靈感則同樣源自香奈兒女士康朋街31號居所，維吉妮維婭並提到動物主題貫穿了整場系列的刺繡作品，她以各色充滿生機的動物圖樣綴點至華麗不凡的香奈兒高級訂製服上，模特兒戴上禮帽行走於秀場，並以各種充滿華麗層次的複雜細節打造服裝輪廓，從鏤空、串珠、刺繡工藝等驚人工藝在秀上百花齊放，並以女子儀隊造型為靈感，為此次的大秀服裝戴上了充滿華麗儀隊感的服裝細節，也呼應了秀場中完美的動物嘉年華形象。