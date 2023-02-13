恰好屬兔的王思偉喜歡兔子可愛又機靈的個性。（伊林娛樂提供）

去年底赴紐約工作的伊林名模王思偉，今年兔年無法參加團拜開工，她說，看到大家的PO文，加倍想念台灣，不過近期知名拍賣行「富藝斯」（Phillips Auction House）在曼哈頓舉辦兔年創作聯展，旅居法國巴黎的台灣藝術家黃嘉祥Jasper展出全新作品「SEE NO EVIL」，王思偉也受邀出席開幕派對，生肖剛好屬兔的她，大學時期好朋友都叫她「小兔」，她說，對兔子特別有興趣，「兔子溫馴可愛，卻很機靈，小時候姐姐有養兔子，我記得偷摸兔子還被咬過。」

王思偉說，大學剛剛畢業就曾和Jasper合作，當時就覺得他的設計充滿藝術，這次剛好在紐約工作，很開心可以來看展，「作品理念我很喜歡，兔子是靈敏的動物，代表的個性是善良，在這個時代，靈敏的接受各種資訊，但不全盤接收，是對善良的一種考驗。」這次聯展的主題都與兔子相關，其他藝術家還包括艾未未等。

她說，自己很喜歡伊林開工團拜的儀式感，大家為新的一年祈福許願，每年她只要在台灣一定會參加，今年因在紐約，看到國際上發生很多事情，無論是戰爭還是天災，充滿很多無常，她也默默許下新年的希望，「希望新的一年大家都能平安，好好珍惜跟照顧自己擁有的，好好珍惜身邊的人。」

紐約因為天氣很冷，有時候戶外零下7度、8度，平時就特別怕冷的她，出門工作前一定先把自己全身都包緊緊，毛帽、手套、圍巾是基本外出配備，但因為戶外是寒流，室內又是夏天，「試鏡的時候，要穿夏天的衣服，所以我出門都是洋蔥式穿法，一層一層的衣服。」雖然她已適應當地的生活和飲食，但天氣冷的時候，還是會想念台灣暖呼呼的火鍋。