趙寅成飾演的話劇社前輩，是女孩們的心儀對象。（甲上提供）

韓國大導郭在容自編自導純愛經典片《緣起不滅》集合孫藝真、曹承佑、趙寅成共演 ，電影故事描述兩個時空下的初戀故事，當年上映時，創下韓國150萬觀影人次紀錄，感動無數觀眾，該片也是孫藝真自選心目中生涯代表作品第一名，不管相隔多少年後再看，仍深受故事感動，而她也獻出5天哭戲與練跆拳道踢木板動作的初體驗，更與男神趙寅成大談純純愛戀，共創「浪漫名場面」，2人一起披著外套奔跑躲雨的唯美畫面，至今仍是許多影迷心目中最津津樂道的純愛經典橋段。

孫藝真表示相當喜愛《緣起不滅》，除了是使她晉升「國民初戀」的代表作，在分飾母女時，她透露把2個角色當成1個人，「我本身的性格跟2人都像，愛一個人的方式很像現代的梓希，但如果碰到喜歡的男孩不會說出來，想法方面就像珠熙。」當時孫藝真也嘗試了不少初體驗及挑戰，由於拍哭戲的場面相當密集，「基本上我們是在最後5天內拍完，比如與俊河再相見的茶館、在火車站道別的鏡頭，因此在拍那幾場的時候非常辛苦，哭到我好像把全身所有的眼淚都釋放出來了。」另外，在電影一開頭，孫藝真大秀跆拳道功夫踢破木板，她透露本身沒有跆拳道基礎，為戲專門學了幾天：「但是訓練時我太用功，把腳的肌肉都練抽筋了，真正拍的時候反而踢不出來，我還打了幾天的針，才順利拍完。」

男神始祖趙寅成初出道時以花美男形象風靡全亞洲，不僅擁有帥氣的外型，憑藉電視劇《峇里島的日子》獲百想視帝後星路大開，主演電視劇《那年冬天，風在吹》、《沒關係，是愛情啊》，及電影《卑劣的街頭》、《逃出摩加迪休》等作品展現不同面向的過人演技，而他精挑劇本接戲重質不重量，每每推出新作都是收視保證。近幾年趙寅成深耕於電影獲得亮眼成績，今年則將與韓孝周、柳承龍主演奇幻漫改劇《Moving》，也與演藝圈摯友車太鉉帶來綜藝節目《偶然成為社長》，讓人進一步看到他私下的暖男形象。《緣起不滅》則是趙寅成初出道所主演的愛情電影，片中他略帶青澀的青春模樣，但與現今凍齡男神外貌無異，而另一時空的男主角曹承佑，近年受訪時表示一直認為趙寅成是「韓國的李奧納多狄卡皮歐」，雖然當時2人無緣演出對手戲，但很欣賞趙寅成的演技範圍相當廣，不同作品展現了不同的氣場。

趙寅成在《緣起不滅》飾演話劇社前輩尚民，被孫藝真演出的女兒梓希，和大學好友秀景所暗戀，他身為社團前輩既帶點權威，卻又是膽小的年輕人，不敢表白對梓希的真實情感，而梓希則因為替好友代筆情書感到愧疚而閃躲，然而，2人總是不斷相遇，也開始懷疑起究竟是巧合還是命運的安排。片中趙寅成和孫藝真締造了經典「名場面」，趙寅成以高挑的身形和孫藝真共披外套遮雨，在雨中跑步穿越大學校園的場景，搭配上旋律輕快動人的主題曲《我之於你，你之於我》（Me to You You to Me），彷彿時間靜止般，只剩下在雨中浪漫奔跑的兩人，在觀眾心中激起漣漪。就連導演郭在容也坦言：「當我為這個場景編寫劇本時，我的心就像角色一樣心裡怦怦跳。」 並表示拍攝這個橋段，是為了捕捉2人相依偎奔跑時，瞬間產生的心動氛圍，同時也大讚他們默契十足，而電影主題曲也成為傳唱度極高的「韓國國民歌曲」，至今仍有許多韓國綜藝節目爭相仿效還原，或在影視作品中致敬，視覺與聽覺上營造出最經典浪漫的曖昧氛圍，至今仍歷久彌新。

《緣起不滅》20周年4K紀念版將於本周五（10日）上映。