趙寅成飾演的話劇社前輩,是女孩們的心儀對象。(甲上提供)

韓國大導郭在容自編自導純愛經典片《緣起不滅》集合孫藝真、曹承佑、趙寅成共演 ,電影故事描述兩個時空下的初戀故事,當年上映時,創下韓國150萬觀影人次紀錄,感動無數觀眾,該片也是孫藝真自選心目中生涯代表作品第一名,不管相隔多少年後再看,仍深受故事感動,而她也獻出5天哭戲與練跆拳道踢木板動作的初體驗,更與男神趙寅成大談純純愛戀,共創「浪漫名場面」,2人一起披著外套奔跑躲雨的唯美畫面,至今仍是許多影迷心目中最津津樂道的純愛經典橋段。

孫藝真表示相當喜愛《緣起不滅》,除了是使她晉升「國民初戀」的代表作,在分飾母女時,她透露把2個角色當成1個人,「我本身的性格跟2人都像,愛一個人的方式很像現代的梓希,但如果碰到喜歡的男孩不會說出來,想法方面就像珠熙。」當時孫藝真也嘗試了不少初體驗及挑戰,由於拍哭戲的場面相當密集,「基本上我們是在最後5天內拍完,比如與俊河再相見的茶館、在火車站道別的鏡頭,因此在拍那幾場的時候非常辛苦,哭到我好像把全身所有的眼淚都釋放出來了。」另外,在電影一開頭,孫藝真大秀跆拳道功夫踢破木板,她透露本身沒有跆拳道基礎,為戲專門學了幾天:「但是訓練時我太用功,把腳的肌肉都練抽筋了,真正拍的時候反而踢不出來,我還打了幾天的針,才順利拍完。」

男神始祖趙寅成初出道時以花美男形象風靡全亞洲,不僅擁有帥氣的外型,憑藉電視劇《峇里島的日子》獲百想視帝後星路大開,主演電視劇《那年冬天,風在吹》、《沒關係,是愛情啊》,及電影《卑劣的街頭》、《逃出摩加迪休》等作品展現不同面向的過人演技,而他精挑劇本接戲重質不重量,每每推出新作都是收視保證。近幾年趙寅成深耕於電影獲得亮眼成績,今年則將與韓孝周、柳承龍主演奇幻漫改劇《Moving》,也與演藝圈摯友車太鉉帶來綜藝節目《偶然成為社長》,讓人進一步看到他私下的暖男形象。《緣起不滅》則是趙寅成初出道所主演的愛情電影,片中他略帶青澀的青春模樣,但與現今凍齡男神外貌無異,而另一時空的男主角曹承佑,近年受訪時表示一直認為趙寅成是「韓國的李奧納多狄卡皮歐」,雖然當時2人無緣演出對手戲,但很欣賞趙寅成的演技範圍相當廣,不同作品展現了不同的氣場。

趙寅成在《緣起不滅》飾演話劇社前輩尚民,被孫藝真演出的女兒梓希,和大學好友秀景所暗戀,他身為社團前輩既帶點權威,卻又是膽小的年輕人,不敢表白對梓希的真實情感,而梓希則因為替好友代筆情書感到愧疚而閃躲,然而,2人總是不斷相遇,也開始懷疑起究竟是巧合還是命運的安排。片中趙寅成和孫藝真締造了經典「名場面」,趙寅成以高挑的身形和孫藝真共披外套遮雨,在雨中跑步穿越大學校園的場景,搭配上旋律輕快動人的主題曲《我之於你,你之於我》(Me to You You to Me),彷彿時間靜止般,只剩下在雨中浪漫奔跑的兩人,在觀眾心中激起漣漪。就連導演郭在容也坦言:「當我為這個場景編寫劇本時,我的心就像角色一樣心裡怦怦跳。」 並表示拍攝這個橋段,是為了捕捉2人相依偎奔跑時,瞬間產生的心動氛圍,同時也大讚他們默契十足,而電影主題曲也成為傳唱度極高的「韓國國民歌曲」,至今仍有許多韓國綜藝節目爭相仿效還原,或在影視作品中致敬,視覺與聽覺上營造出最經典浪漫的曖昧氛圍,至今仍歷久彌新。

《緣起不滅》20周年4K紀念版將於本周五(10日)上映。