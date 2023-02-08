桃園市大溪區今年1月初發生一起槍擊案，16歲少年遭人槍傷身亡，警方雖在2天內抓到凶手，但少年家屬在臉書上發文指出，少年媽媽打電話詢問承辦案件的圳頂派出所曾姓所長詢問孩子死因及凶嫌動機，卻得到歧視原住民的言論，雖然曾姓所長今天駁斥絕無說出「原住民就是要錢」，大溪警分局今晚表示，因雙方言論差距甚大，已先將該所長調整至分局內勤非主管職務。

大溪警分局晚間指出，有關民眾控訴員警辦案消極及歧視言論，分局督察室已經成立專案小組調查，該刑案已經在案發2天後偵破，另針對歧視言論因雙方說詞出入甚大，已先將所長調整至分局內勤非主管職務，後續將繼續深入調查，如查證屬實將予以重懲。

少年家屬在網路發文指出，少年父母至今完全不知道少年死因及凶嫌行凶動機，而少年的媽媽曾致電承辦該案的圳頂派出所曾姓所長，竟遭所長詢問「你們是原住民嗎？」少年媽媽回答說「是」，所長又回「難怪嘛就是要錢嘛！」家屬痛斥「難道身為原住民就要受這樣的汙辱與對待？」

曾姓所長今天下午則回應，確實有接到少年母親的電話，當下有詢問是否具有原住民身分，也說如果不懂法律相關事項，可以找原民法扶會協助等相關資訊，他駁斥絕對沒有說出網絡上所寫的「要錢」相關言論。他也強調，自己跟家屬無冤無仇，也積極偵辦案情，不可能歧視和汙衊原住民。