新竹城隍廟口一名甜不辣攤販老闆，多年前因車禍造成10隻手指頭截肢，全身79%嚴重燒傷，依然努力生活擺攤賺錢，但1月15日卻被路過的4名年輕人嘲諷「怎麼還沒餓死」，深受打擊，消息傳開後，許多網友紛紛到店裡消費支持他，事發近1個月，老闆昨天在臉書發感謝文，開業14個月以來店裡首次出現盈餘，「我真的哭了！」

老闆因為車禍失去手指頭，靠著賣甜不辣維生，日前卻遭4名路過的年輕人嘲笑「每次經過店內都沒客人，他怎麼還沒餓死」、「唉唷，人家只是想要活下去」，難過地在網路上發文引發關注，許多網友都到店裡消費支持他。經過1個月老闆在臉書粉專「城隍廟口甜不辣」發文，昨天（7日）去匯款員工薪資，站在櫃台前看到存摺，眼淚忍不住掉下來，「開業14個月，第二次沒有拿儲蓄來支付員工薪資，這也是首次付完薪資後還有剩下盈餘，我真的哭了！感動得哭了！」

老闆表示，開業14個月來每天工作13、14小時，顧好餐點品質、環境清潔，無論風大雨大或身體病痛，都堅定信念堅守崗位，不過看著日益減少的存款餘額，其實心裡很徬徨，但是還是用心對待每一個人，即使經濟很困難，看見有需要幫助的人，他還是忍不住掏腰包幫忙，「我千難萬難從鬼門關掙扎回來，所以能體會想要活下去有多麼困難」。

老闆表示，很愛這份工作，即使已經12個月賠錢，還是不肯放棄這個小舖，終於最近開始賺錢了，感謝大家支持，「謝謝您們願意讓我服務，讓我看見孩子的笑，讓我能繼續幫助有困難的人。感恩您們。」