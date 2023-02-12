高雄一名侯姓男子去年騎電動單車上路時，不慎撞上違規併排的轎車車尾，導致右手骨折且全身多處擦挫傷，侯男事後控告該轎車的車主過失傷害，但法院審理後，認為是侯男騎車技術不佳，過失不在該車主，判車主無罪。

判決書指出，林姓女子2022年3月間將轎車違規併排在博仁街上，當時侯姓男子騎電動車經過，不慎撞上林女轎車車尾，林男因而人車倒地，右手因此骨折，身體多處擦挫傷，事後侯男則報警控告林女涉嫌過失傷害，全案經由檢方起訴。

高雄地院審理時，林女不否認併排停車違規，但認為是侯男不熟悉騎乘電動單車的方法，才會撞上她的車尾，稱侯男的車禍與她的併排行為無關。

法官勘驗證據後，發現林男曾在警局筆錄時，自承不熟悉單車操作方式，不太知道怎麼騎乘，另根據事故現場的測繪圖，發現林女確實違規併排停車，但現場的車距及路寬足夠，不至於導致電動單車肇事，特別是林女轎車的左側道路空間寬敞，充分可供電動單車通行，認定車禍肇因與侯男有關聯，判林女無罪。