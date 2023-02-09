名人、明星的下班後的日常應是不少人十分好奇的，而不經意的街拍穿搭照也更是不少民眾穿搭靈感的來源之一，而這樣的照片也造就許多「街拍霸主」，如Gucci JACKIE 1961系列（賈姬包），便是因美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）出訪時被捕捉到無數的經典身影而聲名大噪。

楊謹華以深色大衣搭配Gucci JACKIE 1961白色皮革小型肩背包，在街頭漫步也氣場十足。（Gucci 提供）

楊謹華以黑白拼接的俐落套裝搭配黑色Jackie 1961小型肩揹包，凸顯其穩重的氣質。(Gucci 提供)

在品牌先前發布的2023形象廣告中，可看到他們以仿街拍手法紀錄好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson）的私人日常，展現達珂塔強生的多變面貌，更凸顯賈姬包百搭性。而台灣女星楊謹華、吳卓源也以「Me Time」的形式，向大眾展示在卸下工作後私人時光，巧妙搭配JACKIE 1961系列展現時髦摩登的風格。在該系列照片中可見楊謹華在離開劇組後，以長板深色大衣、隨意拎上肩的Jackie 1961小型肩揹包，一張時髦摩登又氣場十足的街拍就此誕生；至於進入藝廊的私人時間，則以黑白拼接的俐落套裝與淺白場域和諧呼應，搭配黑色Jackie 1961小型肩揹包更能襯托出她穩重內斂的氣質，動靜之間都展現率性時髦氣場。

Julia吳卓源私下偏愛的簡約造型搭配Gucci JACKIE 1961黑色皮革小型肩背包，也十分時髦。（Gucci 提供）

舞台上、鏡頭前總是十分華麗、能量爆棚的Julia吳卓源，私下偏愛簡約的穿搭，只見他以一席簡約的貼身洋裝簡單搭配黑色Gucci JACKIE 1961肩背包，不論快步跨進電梯，或是專注地在洗手間補妝，動靜之間皆能呈現當代女性的優雅魅力。