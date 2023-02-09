豐田9日公布今年度第三季（去年10至12月）營收年增25％至9.8兆日圓（約746億美元），高於分析師預期的9.3兆日圓，但淨利年減8.1％至7,279.4億日圓。

豐田表示銷售、行政及其他成本全面攀升，導致今年度第三季營業獲利率從前一年度同期的10.1％降至9.8％。

截至去年12月底為止，今年度頭三季營收年增18％至27.5兆日圓，創下歷史新高。豐田表示過去一年來北美及亞洲市場需求火熱推動銷售成長，再加上日圓貶值衝高海外營收，是今年度頭三季營收創新高的兩大助力。