高雄內門宋江創意陣頭大賽暌違三年後，將於2月25日至3月8日在內門南海紫竹寺舉辦，每次活動都會吸引許多遊客前往，除了觀賞精彩絕倫的創意陣頭比賽之外，內門聞名的總舖師辦桌為活動精心規劃的「宋江大宴」更是不可錯過。

2023高雄內門宋江陣「宋江大宴」總舖師辦桌宴，將由南海紫竹寺主委總鋪師阿隆師擔任掌鼎廚師。（高雄市觀光局）

今年的「宋江大宴」，將於2月25、26日、3月4日3天傍晚登場，掌鼎廚師由南海紫竹寺新任主委總舖師「阿隆師」湯富隆擔任。阿隆師為這次活動量身設計宴席菜色，每桌一萬元就可品嚐到正港內門手路菜。2/10上午開放以桌為單位預訂，民眾白天看創意宋江陣頭大賽，晚上吃辦桌，親身體驗內門藝陣之鄉的功夫絕學與總舖師原鄉的美食料理。

宋江大宴以「傳統佳餚融合現代享受」為出發點，用傳統工序烹煮出一道道辦桌功夫菜。（高雄市觀光局）

南海紫竹寺新任主委湯富隆表示，這次總舖師宋江大宴以「傳統佳餚融合現代享受」為出發點，總舖師行走江湖，深入台灣每個鄉鎮街弄，菜色選用在地特色及食材，用傳統工序烹煮出一道道辦桌功夫菜。宴席會場佈置上也下了功夫，改變傳統戶外場地搭棚形式，用燈籠妝點用餐場地營造氛圍，搭配飯店式桌椅及全瓷器餐具、水冷扇等，讓每位嘉賓能夠舒適品嚐內門辦桌菜及體驗傳統流水席的新面貌。

早年因內門的惡地地形條件，同時供應鄉民團練陣頭餐飲需求，進而發展出總舖師外燴產業。（高雄市觀光局）

高雄市觀光局長高閔琳說，宋江大宴見證台灣特有的總舖師辦桌產業，早年因內門周邊耕作不易的惡地地形條件，居民必須另覓謀生之道，同時供應鄉民團練陣頭餐飲需求，進而發展出總舖師外燴產業，成為內門特色。前2年受疫情影響致宴客訂席減少，但外帶訂餐經濟的反轉讓很多總舖師紛紛在自家掛起招牌成為用餐店面及「辦桌得來速」，或轉以電商形式發展，成功反轉逆勢，是意想不到的新局，堪稱總舖師產業轉型的重要元年，不屈不撓的韌性也呈現台灣精神、高雄價值以及內門文化。

五星級總鋪師饗宴，包含十道佳餚，道道經典美味。（高雄市觀光局）

定價一萬元的五星級總鋪師饗宴，包含十道佳餚，首道由「鮪魚來富獻藝秀」新鮮鮪魚拉開序幕，接著依序獻上泰式冰捲、紹興醉雞、滷豬腱肉、五味九孔鮑、日式手卷組成「福兔臨門錦繡拼盤」、在地羅漢門魚翅羹「大鴻展翅羅漢羹」、清蒸石斑魚「年年有魚吉慶家」、奶酥包拼櫻花蝦油飯「玉兔春暖綻櫻花」、雞仔豬肚鱉「金雞報喜迎豐歲」、陶板鹽焗大蝦「紅紅火火慶富貴」、唐朝一品封肉「封收大吉鑼鼓喧」、櫻桃全盤「瑞果繽紛合家歡」和「波波熊冰雪奇宴」手工雪酪冰淇淋，十道菜色，道道經典美味。

每年宋江陣活動期間的辦桌宴，都有熱愛辦桌的饕客粉絲追蹤搶訂，今年宋江大宴配合創意宋江陣頭大賽的初賽與決賽，規劃2月25日、26日及3月4日晚上六點準時入席，共有三天的場次可供選擇。宋江大宴訂席辦法公布於2023高雄內門宋江陣官方網站，並於2月10日(五)上午十點開放網路與電話訂席，民眾可透過宋江陣官網連結https://www.who-ha.tw/chefstable填寫訂席資料，或透過0988-281-452訂席專線預定。

在交通方面，為便利遊客參加活動，2月25日至28日及3月4日上午9時30分至下午6時於旗山轉運站至南海紫竹寺間提供免費接駁，宋江大宴辦理日期接駁車延長至晚上9時；另可選擇付費搭乘高鐵左營站至南海紫竹寺的直達專車，來回只要300元即可便利抵達活動會場，歡迎搭乘大眾運輸工具到高雄內門參加這場精彩的武林盛會，再一嚐宋江大宴的美味。