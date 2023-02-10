小三通常態化後，金門-泉州航線今(10)日首度復航，上午9時20分由陸船「八方輪」搭載17名旅客由泉州出發入境金門，11時10分則有30名旅客搭船前往泉州。前金門縣議長王再生與前議員王碧珍兄妹倆亦搭乘金-泉首航赴陸，王再生表示，小三通能復航是件好事，但必須全面通航才稱得上「常態化」，也期待這一天能盡快到來。

前金門縣議長王再生(右)與前議員王碧珍(左)兄妹倆亦搭乘金-泉首航赴陸，也希望能盡早「全面復航」。(于家麒攝)

在各界的共同努力爭取下，行政院於2月4日下午核定常態化方案，自2月7日開始推動，並增加金門至泉州的航線。縣府觀光處長張瑞心特別代表縣長陳福海前往水頭碼頭，迎接及歡送金-泉復航首批旅客，並致贈金門文創紀念品留念。

觀光處長張瑞心(左2)代表陳福海縣長前往水頭碼頭，迎接及歡送金-泉復航首批旅客。(于家麒攝)

張瑞心表示，今天金泉航線首航，代表小三通在復航的過程又往前邁進一步，後續縣府團隊也將針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情情況與各方需求做動態式的檢討因應，並爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾可以搭乘，也讓小三通航線發揮更大功能。

金門縣前議長王再生與妹妹前議員王碧珍亦搭乘金-泉首航赴陸，睽違3年能再藉由便捷的小三通再度「登陸」泉州，兄妹倆都表示很開心，對金門鄉親與陸配來說也是非常好的一件大事，但礙於目前規定仍諸多限制，出入境旅客人數也不可與先前同日而語，希望政府能盡早「全面開通」，達到真正的「常態化」復航。

睽違3年能再藉由便捷的小三通再度「登陸」泉州，旅客個個大包小包開心出航。(于家麒攝)

針對引起民眾爭議的48小時PCR檢驗紙本證明，張瑞心表示這是陸方的要求，縣府仍須予以尊重；呼籲民眾填報大陸地區入／出境健康聲明碼時，最好在搭船前先完成申報並截圖，以免因到大陸通關時因網路問題無法申報，耽誤後續行程。

小三通復航目前規定仍諸多限制，出入境旅客人數仍明顯偏少。(于家麒攝)

縣府觀光處指出，金泉航線目前以每週兩班的方式，在週三及週六開航，上午9時20分由泉州開往金門，11時10分由金門返回泉州。金泉航線復航，讓小三通恢復停航前的航線，也讓兩岸往返旅客多了一條航線選擇，有助小三通推動及金門整體發展。