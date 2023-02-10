台灣隊於昨（9）日台灣時間下午5時37分在一處大樓倒塌樓板下，發現一名女性生存者，耗時19個小時，女子已於今日台灣時間下午1時02分脫困成功，生命跡象穩定已送醫治療，從地震發生當下，這位女子已受困100小時，如今奇蹟似被救出，讓在場人員不斷鼓掌歡呼，她的父親也老淚縱橫感激地向搜救人員一一握手、擁抱致謝，現場畫面曝光感動眾人。

愛女困100小時重見陽光！父親感激擁抱台灣搜救英雄，感人畫面曝光。(翻攝畫面)

從畫面可以看見，多名救援隊員擠在狹窄的空間裡，小心翼翼騰出移動空間將受困於樓板中的女子救出，在冷冽刺骨的寒風中，將毛毯鋪蓋在女子身上保暖，更將女子眼睛使用布條蓋住，以免眼睛遭受光線刺激而受傷，最後合力將女子送上救護車送醫救治，而現場的眾人也紛紛鼓掌、歡呼，女子的父親也感激地向在場搜救人員一一握手、擁抱致謝，場面令人動人。

台灣搜救隊與土耳其AKUT搜救隊在昨（9）日台灣時間下午5時37分於災區發現1名35歲女性生還者，女子被壓困在擠壓變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物間。

女子生命跡象穩定，可清楚與搜救隊員對話，搜救隊立即展開救援，最後耗時19小時37分鐘，今日台灣時間下午1時02分，順利協助脫困，並由救護車送往醫院治療。

而與台灣搜救隊一起協助生還者脫困的土耳其AKUT搜救隊，就是23年前台灣發生921大地震時，來到台灣協助救災的土國搜救隊，如今兩國搜救隊又合力救出生還者，讓雙方都激動不已，因為愛的行動，再度牽起2國之間的連結。