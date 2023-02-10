重新改寫影史的3D大銀幕鉅獻《阿凡達：水之道》，全球票房即將超越《鐵達尼號》將近22億美元的全球票房，登上影史賣座季軍，詹姆斯卡麥隆依然不斷打破自己紀錄，並如期繼第一集再獲奧斯卡最佳影片在內的四項大獎提名、強勢問鼎最佳視覺效果。

最新幕後花絮揭密手工縫製的真實華麗服裝，以及有如真實地點的逼真美術場景，令設計師也大呼：「就像在拍別的星球實況！」製片強藍道首先點出本片場景就是無中生有，不僅所有東西都要從頭做起，更要在虛擬世界和真實片場上分別打造。

雙美術設計師狄倫柯爾與班普羅克特進而分享實現詹姆斯卡麥隆腦海中「如假包換」潘朵拉星的第一手獨家秘辛，柯爾先說本片的挑戰不只是創造設計概念本身，還有注意鉅細靡遺的無數細節，連卡麥隆自己都跳出來證實每片草、每片樹葉、每朵花和每隻蟲都不放過，令人望而生畏又趣味橫生。

另一位美術設計師班普羅克特則大呼無論是技術方面或是自然方面，一切在詹姆斯卡麥隆的腦海中都是真的，他更形容他們根本不是在製作一部電影，而是拍下剛好發生在別的星球上的實際情況，極其逼真的程度可見一斑。

除了互相對比碰撞的高科技人類基地與絕美潘朵拉自然秘境，以及令人驚豔的熱帶島嶼和環礁部落，美術設計還包括所有潘朵拉星上的「生物」，尤其是令人印象深刻的要角「突猑」，設計師特別強調牠們會令人聯想到鯨魚，卻絕對不是鯨魚。

從《鐵達尼號》起便與詹姆斯卡麥隆合作至今、並以該片獲得奧斯卡的資深服裝設計師黛博拉L.史考特，與曾參與《魔戒》三部曲和《阿凡達》的紐西蘭維塔工作室繼續合作本片，耗費長達五年一針一線手工縫製納美人服裝，展示該團隊帶給本片的驚人的技巧層面，設計超過一萬份，更使用超過一萬顆珠子、製作兩千套樣件與服裝，完全顛覆原本以為服裝也是電腦合成動畫的觀眾既定觀念、瞠目結舌於隨著一套套「真實」的華麗服裝。

重新改寫影史的劃時代超凡史詩神作、3D大銀幕震撼全球現象級鉅獻《阿凡達：水之道》，IMAX 3D與Dolby Cinema杜比影院3D等全版本全台持續熱映中。