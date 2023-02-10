小泉悟 x 迪士尼 米奇樹脂雕塑，3萬4000元。（Artelli提供）

小泉悟 x 迪士尼 米奇精油擴香雕塑，9900元。（Artelli提供）

雕塑家小泉悟。（Artelli提供）

或許台灣讀者對小泉悟這個名字感到些許陌生，但如果看過他的作品還有名號「下一位奈良美智」時，就能喚起印象。小泉悟擅長使用木雕表現自己心中的藝術靈魂，木雕作品動物人的眼神空洞迷惘，不管是直接或間接表現，表現出小泉悟賦予作品中獨一無二的特色，也與現代人寂聊的內心產生聯結，這也是2021年動物人－羚羊木雕於台灣拍賣會拍出360萬元台幣成交價的主因之一。

而小泉悟近期更找上動畫角色合作，將他擅長的動物人系列改批卡通角色外皮，包含奇奇、蒂蒂、妙妙貓、熊抱哥、三眼怪、跳跳虎、史迪奇、小豬、米奇等9位迪士尼與皮克斯經典角色，做出一系列深具療癒感又可愛的木雕作品。而多維體驗品牌藝術空間Artelli繼去年於澳門開設首個旗艦項目後，今年則將快閃店搬到台北遠百信義A13，並於2月11日正式開放一般民眾進場，其中迪士尼系列米奇雕塑更是限量300組，台灣更成為全球首發站，同時也發表展館限定的迪士尼系列米奇精油擴香雕塑，亦吸引不少目光。《Artelli獨家呈獻：小泉悟快閃台灣站－迪士尼米奇系列全球首發》快閃店將於遠百信義A13展出到3月12日止。