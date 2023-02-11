詹子晴。（快電商提供）

森田。（快電商提供）

王思佳。（快電商提供）

丫頭（詹子晴）與網紅CEO森田共同創立快電商邁入第二年，11日盛大舉辦「2023快電商頒獎典禮」，去年公司成立元年創下高達10億營業額，以利潤共享為經營主軸、決定發放出3.5億給旗下店主、並做公益捐贈物資給相關社會單位，今晚兩位老闆還砸下500萬舉辦頒獎典禮，藉此特別表揚優秀員工、並邀來女神安心亞、人氣歌手婁峻碩現場熱唱！「帶貨女王」王思佳以名人導師身分出席典禮擔任頒獎人，典禮現場星光熠熠，也期許今年公司能創下更亮眼的成績。

對於2023營業額，森田信心喊話，「今年目標18億！不管設定目標是否會達到都是不同的進步！每一年業績都有不同的立基點，我們現在給予很多年輕人設定遠程目標，一直想培育創業老闆們的思維。」詹子晴自己投資多項副業，怎麼看今年景氣？她樂觀看待：「有需求就會有市場，景氣好不好是可以創造出來，帶動大眾的消費力，景氣就會越來越好。我們快電商持續成長，也期待社會經濟越來越好。」

王思佳素有帶貨女王封號，過去一年擔任快電商名人導師傳授心法，她今天亮麗出席典禮，對於快電商營運業績展翅高飛，直呼：「很開心，也表示消費者對平台的肯定，以及對電主的信任！未來繼續把好商品給大家！」她這期間親自授課，對旗下店主的認真投入給予肯定：「店主的認真所以有好業績，期待大家更多交流，創造更好的成績。」

而這次土耳其強震災情慘重，快電商在第一時間捐了1000件衣服（40萬金額），希望能幫助到救災戶，森田說：「我自己也曾經是921震央的住戶，受過那種恐懼是非常無常的！我們企業希望可以盡一點心力幫忙。」