業務範圍幾乎涵蓋網路新創公司一切的GoTo指出，EBITDA（稅前息前折舊前攤銷前的獲利）計畫，預估在2023年第4季可達成。相較於2022年11月，GoTo曾說過，最早可能要等到2024年底才會賺錢，兩造相較之下，虧轉盈的目標整整早1年左右實現。

也同陷在賠錢泥濘，尚未脫困的兩家新加坡科技大廠Grab還有Sea，正試圖說服投資人，自己在可能出現經濟衰退的情況下，公司長期願景是什麼。總部在雅加達的GoTo，多年來雖一直保持快速成長，但當全球科技業者紛傳裁員時，GoTo無法獨善其身並已縮減12%人力。

17日，GoTo股價盤中一度飆升5%至127印尼盾。同時，彭博社也把GoTo目標價位設在189印尼盾。若從2022年4月首次掛牌以來，把目前GoTo跟這近一年的高點約400印尼盾相比，股價足足大幅下修快要7成。

GoTo指出，離實現正現金流的時刻愈來愈近，基本上不會再大規模裁員。不過，當檢視成本結構時，不排除還是會正常地檢討人力。印尼券商Mandiri Sekuritas認為，從現金水位與調整後的EBITDA雖然還是虧損，但GoTo應該不需要再去籌資，來完成虧轉盈目標，故給予買進評級。

據悉，GoTo將改變網約車以及電商的佣金制度，以確保獎勵金更能用在確定的目標上。另外，也將發展獲利較高的服務上，例如新的借貸商品等。上周，GoTo開除幾位管理高層，並大規模更換董事。

現在重點放在嚴控成本的GoTo，第4季平台總交易金額年增18%，同時，營收也接近預估值的上緣地帶。利率與物價雙雙上漲，消費力道縮手下，GoTo也面臨著業績壓力，樽節成本也就自然凸顯其重要性。