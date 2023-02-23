交通部訂出今年來台旅客600萬人次的目標，其中包含100萬人次的陸客，當前國台辦呼籲台灣恢復廣州等16個兩岸直航點。對此，交通部長王國材23日表示，下半年陸客是否來台還是要看陸委會開放時程，況且現有4航點使用率僅5成，若有需要會再增加載運量；此外，未來若無法達到100萬陸客目標，會將重點放在日韓、港澳，從其他國家來補，總之600萬人次目標不變。

交通部指出，2022年10月13日國境解封後，去年來台旅客人次達89萬人次，較原預估的70萬人次增加逾2成。今年1月單月目標人次已達標，為加速觀光產業復甦，交通部爭取特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」，將發放50萬份觀光消費金5000元，對象為國際自由行旅客，使用範圍為電子票證或住宿折抵優惠。

為加速團客來台措施，交通部推出獎勵國內接待旅行社、國外組團旅行社合作招攬，只要組團人數超過8人，每團獎助1萬元，組團人數超過15人，每團獎助2萬元，預計獎助9萬團。

另外，由於旅宿業長期存在缺工問題，近3年因新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊觀光產業，交通部觀光局給予旅宿業者以符合規定薪資以上增僱房務及清潔服務人員獎助金。每位每月5000元，最長1年，期滿不得降薪，預計獎助1.6萬人。

王國材表示，過去設定600萬觀光旅客來台，確實有將陸客算在內，但這部分要從陸委會何時開放時程來看，若無法達到100萬陸客目標，就從其他地方補過來，總體而言，600萬人次國際觀光客的目標不變，重點會放在日、韓、港、澳。

王國材說，兩岸航點是否開放的確要討論，陸方有提出增加16個航點的計畫，但現有4個航點目前載運量僅5成；另外，兩岸觀光客上，中國大陸目前還是禁止大陸人士到台灣自由行，最近開放20個國家的陸客團也沒有含括台灣。

他說，兩岸航點開放跟觀光有關，目前4個機場僅有5成使用率，大陸若有這麼多人要來台，會再增加載運量。

另外，在觀光景點公共運輸提升部分，交通部規畫提升台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。