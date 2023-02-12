林書豪台灣職籃首秀12日14:30在鳳山體育館登場，高雄17直播鋼鐵人在臉書預告「那個男人，即將登場，穿上鋼鐵人戰袍席捲整個南台灣」，現場於12:30開放進場，並全面開放飲食。17直播對滿場的書豪首戰提供了應援T恤，在一二樓座位全區發放，讓大家穿上共同參與這歷史一刻，還有限量500個鋼鐵人應援L夾。

另外官方臉書提到，林書豪賽後會贈送他的實戰簽名球衣和球鞋給幸運觀眾：「想獲得豪神的實戰簽名球衣和球鞋的雄親注意了！每場賽後都將由書豪親自送出，想博取豪神青睞～就靠雄親各憑本事了。」現場門票已全數售完，將由鋼鐵人迎戰台新夢想家。

鋼鐵人目前2勝17負墊底，前一次贏球是在今年1月初主場對戰夢想家，不過本月初又在主場遭到夢想家擊敗，端看林書豪降臨能否挽回頹勢。林書豪當年在NBA也是面臨球隊傷兵滿滿、戰績不佳的時刻，得以在紐約尼克數戰成名，寫下「林來瘋」的不朽事蹟。豪哥抵台前後也推文回憶：「2012年2月4日（林來瘋），十一年前，時間過得太快了。謝謝上帝全部的祝福。」