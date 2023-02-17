吳永盛在台新夢想家最需要他的時刻挺身而出！夢想家17日差點浪費上半場領先19分優勢，遭到桃園璞園領航猿下半場一度超前，幸好末節再次搶回領先，更靠吳永盛最後23.4秒投進致勝三分球，驚險以86比81贏球，中止最近2連敗，且拉開跟墊底的高雄17直播鋼鐵人之間勝差到4.5場，18日晚上夢想家將跟鋼鐵人再次正面交鋒。

「能夠投進那顆三分球很開心，因為我們全隊最近狀況不理想，很需要這場勝利帶來鼓舞與提振士氣，我想這是球季的轉捩點，」上半場雖拿14分，卻在下半場僅投進這記致勝三分球的吳永盛說，「我想主要是心態，之前我給自己太大壓力，回主場就是努力放鬆幫助球隊獲勝。」

不過夢想家這場勝利差點飛了，因為上半場曾以49比30大幅領先的夢想家，竟在第3節進攻完全當機，單節僅拿8分，反觀領航猿攻下29分，戰局瞬間扭轉，幸好夢想家末節靠著卡拉曼打出10比1再次扭轉戰局，更靠吳永盛最後23.4秒三分球穩住場上勝局。

吉爾貝克替夢想家貢獻18分、15籃板、3助攻、2抄截與4火鍋的全能數據，表現不輸吳永盛，陳振傑也拿15分，盧冠良11分，卡拉曼6分、15籃板及6助攻，所得6分都在末節拿到；領航猿則以盧峻翔20分最高，桑尼與施晉堯各拿19分，領航猿錯失獨占龍頭機會，目前14勝6敗暫時落後聯盟龍頭新北國王0.5場勝差。