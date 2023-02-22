111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽22日進入最後一天賽程，下午2點開打的首場賽事北市大學、佛光大學就是攸關4強門票的重要戰役，兩隊纏鬥4節，佛大挺過沒末節對手追分，最終74比67收下勝利，連續13屆打進UBA女籃4強，北市大則是連3屆無緣4強。

首節打完佛大3分小幅落後，不過第2節佛大在連文鈴、梁瑜玲得分帶動下超前，帶著4分領先進入下半場，第3節佛大在李怡樺獨拿4分幫助下靠著一波連得7分，一度將領先保險擴大至14分，北市大連得4分追到剩8分個位數分差，佛大趕緊喊暫停希望先稍微降溫一下北市大正旺的氣焰，暫停回來後李宜樺再連搶5分，在第3節結束前讓分差回到雙位數。

第4節北市大學持續積極追分，在吳念慈連得5分力助下，54比63再一次讓落後縮小到個位數，不過佛光大學隨後回敬8比0，打下17分領先，不過北市大沒有因此放棄，仍把握每次機會爭取分數，加上壓迫防守讓佛大進攻略受挫，北市大拚出13比2高潮，在末節剩不到1分鐘，硬是追到67比73只剩6分落後，但佛大還是挺住了對手追擊，沒讓比賽翻盤。

佛光大學上次在4強之外是98學年，接下來從99學年起到本季累積連13屆打進4強，其中曾於107學年摘下冠軍；北市大上次打進4強，是108學年。

佛光大學本戰先發5人有4人得分雙位數，梁瑜玲19分最高，並有7籃板、7助攻、3抄截，李宜樺貢獻18分，連文玲16分、陳丁綺10分；北市大學廖瑋晴13分、12籃板，郭靜雯12分、11籃板，都是「雙十」演出。