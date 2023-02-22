台灣師大女籃隊大三中鋒陳昱潔先發25分鐘，以出手13投中10命中率高達七成七，生涯單場最高，加上4罰4中，攻下個人進入UBA三年來新高的25分，外帶8籃板、5助攻、2抄截、1失誤，搭配大四前鋒陳映慈16分、9籃板、3助攻，開季連15場得分兩位數，88比46輕取佛光大學，6強複賽累計3勝1敗，繼文華大學、世新大學之後也晉級4強，從109學年起連3季、隊史16度晉UBA 4強。

陳昱潔身高180公分且內外兼修，本季迄今15戰已投進23記三分球，合計65投中23、命中率達35.4％，平均每場貢獻12.4分、5.9籃板、3.3助攻、1.4抄截，僅1.9失誤，身手全方位，且出身運動家庭，未來值得期待。

陳昱潔的父親陳智森早年是橄欖球名將，媽媽黃慧真讀基市聖心高中時打過籃球，大學進北體（現北市大），改練田徑三鐵，拿過香港國際賽鉛球獎牌，小1歲的弟弟陳禹劭，出身HBL泰山高中，現是健行科大的大二射手，將在之後登場的UBA公開男一級8強複賽隨隊出賽，陳昱潔補充：「老弟打HBL之外，大表哥打排球，二表哥代表過基隆商工打HBL，我們家好幾個都愛籃球。」

陳昱潔在104、105學年連兩季替北市石牌國中打下JHBL女甲級第3、2名，107學年高二再幫南山撂下HBL后座，108學年掉第四，109學年進台師大後，近兩季UBA都在冠軍賽輸世新，屈居第二。陳昱潔表示，本季再給自己一個機會，有信心替台師拿冠軍、幫自己圓冠軍夢。