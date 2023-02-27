111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽，台灣師大27日面對文化大學，在大三前鋒林信寬全場6記三分球、進帳18分幫助下，53比47取勝，報了預賽落敗一箭之仇，並取得本階段第2勝，努力朝爭取4強前進。

林信寬上一場對世新大學撞到右臀因此右後腿有點不適，與文化一戰賽前擔心可能需要休兵一場，不過陰錯陽差下，他還是帶傷以先發身份出賽，若真有狀況就示意教練換下他，賽後他和總教練李秉鴻都開玩笑說「進球治百病」，比賽中隨著三分球越進越多，林信寬原本受傷的地方似乎也不痛了，既然感覺沒問題，便繼續留在場上，直到第4節最後讀秒階段五犯畢業退場，本戰出賽28分鐘。

8強階段所有球隊要打滿7場循環賽，能在28日休兵前取得2勝1敗，給台師大在爭取前進4強更添信心，林信寬也說：「自從高一、高三兩次打進HBL高中籃球聯賽4強、去過台北小巨蛋後，上大學後還沒『攻蛋』成功，也蠻想念4強賽及現場超棒的比賽氛圍，希望可以幫助台師大搶下4強席位。」

此役台師大以林信寬18分、10籃板最佳，王家昌11分居次，許敬恩7分、11籃板；文化熊哲言投進4記三分球、進帳15分，外籍生阿美12分、8籃板。