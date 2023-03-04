確定無緣四強的輔仁大學、文化大學，4日末役仍卯力擔綱UBA老牌勁旅的傳統對決戲碼，輔大末節拉出18比11尾盤，扳回前三節落後1分劣勢，最終66比60贏球收尾，本季對戰2連勝，複賽3勝4敗作收，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級八強，第5名定調。

文化1勝6敗排第7，與預賽戰績一樣，略優於稍早贏台師開胡、一樣1勝6敗但墊底的台藝，因比對戰文化贏台藝，排名在前。

雙力都有傷兵，輔大中鋒喬楚瑜已連缺複賽最後2場，文化197公分大一菜鳥中鋒郭嘉安是昨天贏台藝首勝的功臣之一，今天卻掛傷號免戰，輔大李沛澄3記三分球，與江均各拿11分，外援凱德爾9分、18籃板，文化外援阿美20分、17籃板，陳睿豐本季最高的12分、楊皓韋11分。

3勝4敗拿第五，輔大教練「寶兒」楊哲宜肯定不滿意，但也只能接受，輔大實力與三強健行、政大、世新小有落差，但季前設定要拚第4席四強，也找兩外援，最終事與願違，關鍵之一是複賽首戰領先17 分被逆襲。

他說，該贏未贏，信心多少影響，昨天有機會贏世新，也在末節因連7失誤而崩盤，外加主要競爭對手台師，多拿爆冷贏健行的額外1勝，輔大因而增加追上的難度，最終無緣四強。

寶兒表示，5名大四主力喬楚瑜、蔡紘揚、李沛澄、莊瑋杰、王翊帆，除王翊帆仍在考慮是否再拚一季UBA，另4人如無意外，應都會投入職籃選秀。至於江均、劉光尚、莊博元下季將升大四，彭冠綸升大三，都得當家做主，張傑程等6名大一本土菜鳥，下季升大二，一樣須提前扛責，尤其加強與外援的配合，才可望一圓4強美夢。