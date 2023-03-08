印地安泉大師賽台灣好手吳東霖在會外賽奮戰，會外賽第二輪在6比2、3比0領先時，義大利對手帕薩羅（Francesco Passaro）傷退，讓吳東霖順利勝出，取得會內賽門票，也是台灣男子選手史上第3位在ATP千分大師賽突圍，晉級會內賽的男單選手。

每年3月在加州印地安泉、佛羅里達州邁阿密進行的兩站千分大師賽，被譽為「陽光雙賽」，吳東霖在印地安泉大師賽從會外賽奮鬥，首輪6比2、6比7（5）、6比3擊退會外賽第15種子、俄羅斯選手舍甫琴柯（Alexander Shevchenko），第二輪面對第12種子、義大利選手帕薩羅，首盤吳東霖兩度破了帕薩羅發球局，6比2先馳得點，第二盤吳東霖延續氣勢，前三局又是兩度破發得手，在3比0領先時，因為受傷影響表現的帕薩羅決定退賽，吳東霖順利收下會內賽門票。

吳東霖是繼前輩盧彥勳、王宇佐之後，第3位在ATP千分大師賽從男單會外賽搶進會內賽的寶島好手，會內賽第一輪將遭遇世界排名第46的哈薩克選手布利克（Alexander Bublik），是兩人第一次在ATP賽事過招。