全中運網球資格賽2日在新竹縣開打，國中組有學生在網球項目資格賽開打首日就因受傷棄賽，竹東鎮中正網球場是人工草地加沙子，被指到開賽前一晚才完成施工，沒有足夠時間驗收，場地不平整，害一位學生扭傷腳踝。

竹縣教育局一度以「選手不熟悉場地」做為理由，讓台灣多年來的網球一哥盧彥勳十分痛心，在臉書發文痛批「這麼多人為這個球場背書，出事了全推得一乾二淨。」開賽前一天才弄好，選手哪來的機會適應球場？盧彥勳征戰網壇多年，包括2010年在溫布頓公開賽擊敗美國球王羅迪克（Andy Roddick），震驚美國網壇。盧彥勳看著竹縣學生因場地受傷，感嘆「運動員需要這麼卑微嗎？」

盧彥勳寫道：「當職業選手二十幾年，現在也擔任教練，這幾天聽到全國中等學校運動會網球項目，國中組因場地關係，有選手受傷的消息，當下極為痛心又氣憤。痛心是這些選手花這麼多時間練習，都因為這樣白費了，也很可能影響到運動生涯；氣憤的是這麼多人替這個的球場背書，然後這種不專業的比賽安排，完全不替選手著想如何備戰、運動傷害風險為考量，當事情發生後，又推的一乾二淨說是選手不適應場地受傷。

看到許多選手、選手家長、教練的臉書訊息說到，這個場地還是比賽當天早上，才將場地完全鋪好。這代表什麼，就是選手們在比賽前，根本沒有機會可以適應球場。更不要說，球場蓋好後，到底有沒有通過驗收的程序？

我想問決策者，有無想到參與這次比賽的小選手們或學校，如何備戰人工草地？

台灣人工草皮場地的地方和數量手指就算得出來，又借不到，要選手如何準備；就國際而言，全世界只有日本用這種人工草地比賽，在日本才買得到專門的人工草地鞋，來營造他們的主場優勢。主流的國際賽事完全沒有人工草皮，溫布頓的草地，更和這種人工草地完全不同。這不只是場地問題，更是沒有專業的安排。

更不要說這個球場在賽前就被揭露，直到資格賽前一天才勉強施工完成，就連沙子也都是在賽前幾小時隨手鋪上，不僅沒鋪平，也不均勻。

今天有選手受傷了，事情發生後只一句「深感抱歉」，並說因為「選手場地不熟悉」，卻看不到任何當初背書的專家學者們出來解釋，這讓選手和家長情何以堪，運動員需要這麼卑微嗎？

我並不是刻意找戰犯，大家都有責任也要深刻檢討反省，包括我自己在內，我們雖然都希望這是最後一次，如果大家沒有覺悟自己的責任，這種悲劇還是有可能不斷的再發生

祈禱受傷選手早日康復，不要有任何的後遺症！另外卑微的希望說，雖然沒有能力改變體制，但期望至少要提供選手有一個安全的比賽環境。」