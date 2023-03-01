111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，28日健行科大首節就22比6給對手文化大學下馬威，終場健行84比39大勝文化，健行本階段4連勝和政大並駕齊驅，文化與台灣藝大則是本階段勝場尚未開胡的隊伍。

由於首節就拉開差距，加上今天打第3場、明天打第1場、對手台灣師大也不好惹，健行教頭劉孟竹便讓先發五人多休息，多磨練大一及板凳球員，劉孟竹並說：「也很感謝學校幫忙，讓我們住在台北體育館附近的飯店免去舟車勞頓，不過在戰況允許下，就幫球員調整一下。」

劉孟竹補充，球隊本季陣容僅丁冠皓、高錦瑋大四，沒有大三球員，其餘都是大一、大二，包括外籍生史密斯、恩洋也是大一，要學習一些觀念、戰術，所以預賽球隊也花了時間磨合，目前看來也越來越進入狀況，這階段除了目標4強，也希望爭取較高的種子排名。」

此役丁冠皓撞到下唇，在教頭調整團隊體力下只打8分鐘就「下班」，在上場時間較少的情況下，成為團隊此役唯一得分沒開張的球員，他也笑說：「其實也一直等看看會不會回到場上，不過既然球隊贏球，個人得分數據就不用那麼在意了。」

健行全隊12人出賽11人有得分紀錄，大一史魯齊17分最高，另一大一好手潘偉傑16分，大二前鋒黃信翔11分；文化大學無人得分雙位數，楊保羅、阿美各8分。