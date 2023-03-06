日本武士隊「二刀流」球星大谷翔平今天首度參加熱身賽對決阪神虎，在第2打席豪邁一擊，以單膝跪地的動作敲出一發驚天3分砲，不只一棒掃出京瓷巨蛋中外野大牆，更幫助日本隊4比1領先，引爆全場歡呼聲。

WBC（世界棒球經典賽）今(6)日晚間在大阪京瓷巨蛋開打熱身賽。其中，日本武士對上阪神虎的賽事中，大谷翔平在此役先發3棒指定打席，首打席遭到三振出局，3局延續球隊攻勢，在一二壘有人時，他面對對方投手才木浩人的136公里指叉球，以單膝蹲低的撈球姿勢，將球轟出全壘打大牆以外，引起觀眾席間的陣陣歡呼聲。