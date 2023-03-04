這次沒有意外！3日阻斷衛冕軍政大跨季36連勝的健行科大，4日複賽末役77比58輕取國立體大，6勝1敗確定排111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽第1，成為24至26日台北小巨蛋四強決賽的頭號種子，也是睽違4季，繼106學年後再拿複賽第1。

25日男一級兩場準決賽對戰組合確定，健行將逢複賽第4台師，也是兩天前87比78破了他們複賽不敗之身的本季黑馬，該役狂飆8記三分彈、轟進49分雙新高的台師大三射手林信寬，儼然已成了健行的「全民公敵」，另一場準決賽則由世新大學對上政治大學。

健行教練劉孟竹說：「我們一定會找到一套箝制林信寬的防守策略，不再讓他予取予求。」如同主控高錦瑋昨天贏政大後所說，他個人及健行隊史，第一次有對手一個人單場對健行狂飆49分，劉總也堅信，絕不可能再讓林信寬飆高分，25日誓言撂倒台師、甜蜜復仇，搶進26日冠軍賽。

106學年健行雖排複賽第一，但冠軍賽意外輸國體，無緣繼105學年首冠後2連霸，之後107至110學年上季，健行複賽各排各排第三、二、四、二名，其中107、108學年完成首度2連霸。劉孟竹說：「先拿複賽第一、小巨蛋再獲總冠軍，凡事都有第一次，本季健行就是要寫隊史第一次，拼隊史第4冠。」

健行蔡宸綱三分球7中3，拿27分、8籃板，繼昨天對政大新高32分後，連2場飆分秀，劉丞勳也得13分、15籃板與4助攻，開季4度「雙十」，高錦瑋投6中2，拿14分、4助攻，恩洋6分、16籃板。

對蔡宸綱的飆分秀，教練劉孟竹說：「196公分的蔡宸綱，有天分又聰明，抓籃板、祭阻攻，都極具靈性，且有三分準頭，才轉來第一年，就已很快融入團隊，不可多得的人才。」蔡宸綱自己則說，該投不猶豫，出手果斷，就是想贏球。