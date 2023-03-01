詹姆斯（LeBron James）預計缺席至少2周，湖人勢必得頂住詹皇缺陣的這段時間，今（1）日他們面對強勁對手灰熊的挑戰，眼見對方得分王不在家，明星控衛莫蘭特（Ja Morant）大殺四方，攻下39分、10籃板及10助攻的大三元成績，率領灰熊以121比109拿下勝利，終結湖人3連勝。

剛好湖人未來2周的賽程較為密集，算上此戰，14天內共要進行8場比賽，其中排名最高的對手就是西區第2位的灰熊，今由特洛伊布朗（Troy Brown）頂替詹姆斯先發上陣，上半場2隊投籃命中率皆不及40%，湖人以49比46帶著3分領先進入中場休息。

莫蘭特在下半場接管比賽，第3節以12投10中轟下28分，帶領灰熊翻轉戰局，以9分優勢進入末節，灰熊隨後再接再厲，一度拉出本場最大14分領先優勢，湖人也展現不服輸精神，靠著「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）三分打，剩下4分48秒時將比分拉近至106比110。

但灰熊不再給湖人看到車尾燈的機會，打出一波8比0的反擊，將比賽順利收下，拿下近期2連勝。灰熊先發中鋒提爾曼（Xavier Tillman）拿下18分、11籃板，傑倫傑克生（Jaren Jackson Jr.）、貝恩（Desmond Bane）各得16分，湖人則以戴維斯28分、19籃板表現最佳，隆尼沃克（Lonnie Walker）攻下21分，里夫斯（Austin Reaves）得16分，本場他貢獻4顆三分球為本季單場新高。