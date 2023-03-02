尋求UBA大專籃球聯賽公開男一級3連霸的政治大學，2日晚間依舊展現強勢的團隊戰力，半場打完就領先多達28分，最終107比64擊退輔仁大學，政大在111學年8強複賽笑納5連勝及跨季36連勝，成為首支確定晉級男一級4強決賽的隊伍，最後2場複賽仍全力求勝，目標第1種子前進台北小巨蛋。

政大本戰6名球員得分雙位數，大一菜鳥宋昕澔21分，杜拉米14分，王凱裕、吳志鍇各13分，游艾喆和莫巴耶各10分。

輔大以陳慶達12分全隊最高，潘建宏11分，此役吞敗後，目前複賽2勝3敗，想爭取4強，最後2場賽事必須全力求勝。

過去兩屆UBA公開男一級亞軍世新大學，大一「双生配」聯手攻下50分帶動，95比85擊退台灣藝大。張俊生此役貢獻28分，陳將双22分、6助攻、6抄截，簡賀宇14分；台藝大阿拉薩32分、14籃板，個人連12場得分、籃板雙位數，喬納森29分同樣精彩。

目前複賽5天賽事打完，世新和健行科大都是4勝1敗，僅次於5勝0敗的政大，接著是台灣師大3勝2敗，輔大與國立體大都是2勝3敗，文化大學、台藝大都是本階段勝場尚未開胡，苦吞5連敗。