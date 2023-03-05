桃園永豐雲豹職業籃球隊5日宣布延攬美國祖魯聯盟(Drew League)攻擊好手拿酷(Richard Laku)加盟，披上背號5號戰袍。雲豹球團表示，拿酷擁有優異速度與爆發力，符合特有種犀利勁爆的球風，有他加入戰力再度升級，全力為季後賽衝刺。

現年25歲的拿酷，身高206公分，位置為大前鋒及小前鋒，擁有美國與蘇丹雙重國籍。大學畢業後挑戰Drew League，效力「球爸」鮑爾 (LaVar Ball)所執教的隊伍，單場最高砍進28分，2022賽季場均14.7分、6.1籃板。

拿酷也具有豐富的歐陸球風經歷，投入包括科索沃籃球聯賽及拉脫維亞－愛沙尼亞籃球聯賽在內的球隊，在科索沃KB Drita球隊期間，場均進帳25分、13籃板，顯見出充滿破壞力的切入與精準外線火力，球風全面。

另名波蘭中鋒拉佩塔(Adam Lapeta)，則因傷勢無法及時痊癒，雲豹球團在洋將大限前，決定與拉佩塔解除合約。拉佩塔本季例行賽至今出賽5場，場均得分9.2分、13.8籃板。

雲豹球團表示，拉佩塔個性沈穩且非常認真，即便出賽機會不多，也默默陪著團隊練球，借助於他的高大身材，讓本土球員在平時訓練對抗時獲益良多，球團祝福拉佩塔未來籃球路有更好發展。

例行賽倒數兩個月，桃園永豐雲豹現有洋將陣容由超級球星霍華德(Dwight Howard)領銜，搭配門神戴維斯(Deyonta Davis)鞏固禁區；後衛艾夫伯(Michael Efevberha)多變進攻上演飆分秀，再加上拿酷發揮能裡能外的速度優勢，雲豹全員將展現升級面貌，專注搶勝衝刺季後賽。