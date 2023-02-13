2／13國小開學日，東勢警方與家長攜手守護學童安全。（警方提供）

2月13日開學日！東勢警分局預計尖峰時段，校園周邊將聚集大量人潮、車潮。為確保學童安全與行車順暢，警方特別規畫校園周邊安全維護勤務，各分駐所針對東勢、新社、石岡轄區內20間小學之校園出入口及周邊道路，實施「護童專案」勤務，讓學童能快快樂樂上學去。

2／13國小開學日，東勢警方與家長攜手守護學童安全。（警方提供）

新社國小校長吳錦森、家長會長劉昌杰、里長柯廷蓁亦一同參予宣導及護童勤務。東勢警分局長林大為藉由開學日到校向學童進行婦幼安全宣導，針對學童遭誘騙私密照片等網路上的兒少性剝削行為進行宣導，提醒學童網路交友要小心，切勿拍照及提供個人姓名、學校給網友陌生人，以避免受害，同時也請學校與家長多加關注學童網路交友情形，東勢警將與家長共同守護學童人身安全。

2／13國小開學日，東勢警方與家長攜手守護學童安全。（警方提供）

東勢警分局表示，員警除平時針對交通流量大路口疏導交通及安全維護，也在開學當日透過編排警力協助護童與交通疏導，讓駕駛人行經該路段能放慢車速、留意過馬路的學童及行人，確保學童們能安全進入校園，讓孩子都能平安上學、安全回家。

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