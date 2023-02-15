楊媛媛表示小朋友寫好的作業，遭保姆擦掉要求重寫還被施暴。（陳鴻偉攝）

長期致力推廣品格教育的溫世仁文教基金會，15日針對「教育是要教出乖孩子、還是好孩子？」議題，由基金會副董事長楊媛媛和國立台北教育大學兒童輔導專家謝政廷進行對話，兩人認為教育不是要教小孩絕對服從，而是要引導小孩學習懂得判斷是非對錯、能提出多元看法、會正當保護自己；楊媛媛覺得更重要的是，面對兒童遭受不當管教或傷害時，家長應及時關心介入，並認為家長有義務站出來保護孩子不受言語霸凌和肢體暴力。

選擇兼顧事業與家庭的楊媛媛，必須藉由專業保母幫忙照顧5個小孩，十多年來得到許多好保母的協助，但去年她卻接連遇到兩位會傷害孩子的保母。其中李姓保母因不當的互動，與她的6歲小孩起言語及肢體上的衝突，還對這6歲小孩提告，並在媒體公開誹謗幼兒；而潘姓保母則是嚴重暴力打她的5歲小孩。事發後，她首重安撫孩子，也請教專家學習如何正確引導孩子抒發心中陰霾及保護自己。但同時，她也開始思考如何處理，才不會讓孩子對於是非價值判斷有所動搖。

對於應該如何教育孩子才是正確方式，以及小孩受到不當教導要如何面對，溫世仁文教基金會邀請台北教育大學心理與諮商學系助理教授謝政廷和副董事長楊媛媛對話，討論父母是希望教出一群聽話、不會有太多不同意見，甚至要求絕對服從的乖孩子？還是要教出懂得判斷、會提出多元看法，必要時能正當自我保護的好孩子？父母應該冷處理衝突？還是堅定立場言傳身教？

楊媛媛舉實例，她的6歲小孩作業被剛開始照顧他三天的保母強行擦掉要求重寫，孩子覺得自己寫得夠工整，連續3次說不要擦掉，保母卻批評責罵硬搶走小孩手上的筆；孩子很害怕，用抱枕反抗或丟東西試圖阻止保母靠近。針對這樣的狀況，父母該教導孩子絕對服從保母、讓生氣的保母靠近？還是鼓勵孩子說出真實感受勇敢拒絕、可以保護自己阻止生氣的保母靠近？

楊媛媛一直認為，跟孩子互動過程有正確引導，才是良好教育的成功關鍵；而比起重視成績，更要重視孩子的學習熱忱。謝政廷表示，不管對方是大人孩子，都不該貿然將對方的成果抹滅，將心比心，如果有人不明就裡斷然否定你的工作成果，將是什麼感受？ 教育歷程可以讓人提昇學習熱忱，也可以讓人對學習意志消沈。他認為應透過對話，引導自律要求，又學會判斷，比起只會服從照做的孩子，才更是家長樂見的轉變。

由於教導理念不同，家長選擇解除委任工作，也已結清所有薪資，但李姓保母卻額外要求精神賠償費，索求不到就對她6歲的小孩提告傷害，還在媒體公開批評孩子的情緒行為有問題，造成二次傷害。

楊媛媛說，她無法接受保母在媒體捏造發言攻擊小孩。謝政廷認為，站在教育立場，和孩子的溝通都要先同理再講理。曾處理過的情緒失控的孩子大有人在，但這個案子裡，這個小孩遠遠不到情緒失控的程度。關鍵應回到大人，畢竟小孩沒有大人那麼社會化，不能要求小孩有大人一樣的思考。

當孩子感受到危險，產生了不安全感，當下回應容易直覺地啟動生理性的防衛與保護機制，因應環境的不安全感受，此時如果大人未適當運用先同理再講理的技巧，很可能造成兩敗俱傷的結果。

新聞爆發後，面對外界的指指點點，還有不實指控，謝政廷認為，這時候孩子必然是焦慮的，家長的引導非常重要，要重建孩子對大人的信任，別讓孩子把所有責任都往自己身上攬，懷抱著不安長大，造成孩子可能的心理陰影。

楊媛媛再舉一個令人心疼的實例。她的5歲小孩是順從保母的乖孩子，卻被另一位潘姓保母暴力對待。因為小孩弄丟裝乳牙的瓶子，潘姓保母竟暴怒在上學途中車上連續爆打孩子的頭部和掌摑巴掌；小孩還怕是自己調皮犯錯，不敢哭也不敢說，直到放學家長追問。楊媛媛就這樣心痛地看著孩子紅腫的臉頰、整整一星期才慢慢消退。

教育學者謝政廷則語重心長的提醒，一定要從小就教孩子保護自己。不管是好孩子、乖孩子甚至是壞孩子，沒有人應該受到暴力對待。每個人都值得被好好善待。應教導孩子勇敢說不，勇敢找能信任的大人來幫助他。

楊媛媛也自省是否因為一開始顧及從事公益事業，而對第一位保姆的冷處理，卻反而間接造成了第二次傷害事件的發生？經過審慎思考，她深感身為家長的責任義務重大，要保護孩子不被言語霸凌、誹謗造謠以及暴力傷害；更進一步，她也必須要避免任何其他孩子受到不良保姆的傷害。

因此她與先生溫泰鈞，決定提告兩位違法保姆，並揭發其惡行。楊媛媛表示：「對6歲小孩莫須有的公開指責，我們不會容忍；對5歲小孩身心的嚴重施暴，我們不會姑息。」無畏於可能面臨對方的各種虛造爆料攻勢，她更堅定的表示：「對我們家庭不實的造謠攻擊，我們不會退讓。」

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