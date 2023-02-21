不孕夫妻做了試管嬰兒終於得子，沒想到多年後卻發現「兒子不是親生的」，氣得提告；法院認定醫院有疏失，但無法直接證明醫院需負全責。更離譜的是，醫院生殖中心主任竟勸受害者：「別計較太多，應豁達看待」。

根據《澎湃新聞》報導，大陸一名60歲老關（化名）和前妻求子多年，2010年開始在安徽醫科大學第一附屬醫院生殖中心嘗試試管嬰兒，2012年如願生下兒子。3年前，老關透過親子鑑定，發現孩子竟和自己及前妻都沒有血緣關係，幫別人養孩子養了8年。

老關提起告訴，卻判定該院不存在醫療疏失，稱院方嚴格履行生產環節的規範流程。經合肥市法院審查，生殖中心確實存在過錯，但無法直接證明院方需負全責。

該院生殖醫學中心主任魏醫師回應指出，「不管是不是我們的責任，醫院這邊是沒問題的，實際上是自己帶大的。」並向受害者提人生道理：「實際上最後就是一個『寬容』，人最後就是豁達了，就是不再計較很多。」還說自己什麼都看開了，「要是我有個這樣的孩子，養這麼大，我覺得挺高興的。」