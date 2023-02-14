桃園市13日開學日兌現市長張善政選前公私立國中小學免費營養午餐政見，不過全市有96所學校向團膳業者外訂餐盒，桃園青溪、蘆竹光明國小經意見調查，傾向上半天課時中午不用餐直接放學，凸顯政策與現實落差。有家長反映政策不接地氣，也有家長認為孩子無法受惠，教育局協調兩校將於3月後才開始實施1周供餐5日。

桃園市有96所學校因校內沒有廚房，向團膳業者外訂餐盒，因應免費營養午餐政策上路，考量許多國小家長會因此希望孩子上半天課後在校用過午餐後再放學，各校陸續進行意見調查，調查半天的上課日是否要在校用餐，或是不用餐12點準時放學。

桃園區青溪國小、蘆竹區光明國小因多數家長及教師希望中午不用餐就放學，因此未全面實施免費營養午餐，引起部分家長反彈，直指明明政府有推出優惠措施，自家的孩子卻無法受惠。另有人認為政策不夠接地氣，強制學生一定要在校用餐，否則無法獲得補助，政策缺乏彈性。

教育局指出，光明國小和青溪國小校內並無廚房設備，過去採取外訂團膳，未強制規定低年級學生需用完午餐後才能放學，免費營養午餐上路後，光明國小日前召開校務會議，多數教師反對學生用完餐再放學，希望維持現況。青溪國小則有900位家長希望維持舊有模式，400位家長希望在校用完餐再下課，採多數決維持直接放學。

教育局坦言，的確有接獲幾位家長抱怨，目前已介入與學校協商，光明國小22日將再召開校務會議，若順利通過，有望趕在3月實施。青溪國小則因為近期家長間又有不同意見，經開會討論後決議於3月1日起跟進，加入每周5餐免費營養午餐的行列。

教育局另補充，有規定團膳業者需於11點半將餐盒送至學校，各校12點準時開飯，約1小時內學生可以吃完下課。考慮班級導師需留在班上陪同學生吃飯、指導用餐禮儀，可能會壓縮到教師的備課及休息時間，因此每月皆有補助午餐指導費300元，共補助9個月。