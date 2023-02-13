一早佛光山工作人員到大仙寺排練相關事宜，台南市警方也已在會場周邊執行交通管制。（張毓翎攝）

佛光山開山宗長星雲大師13日圓寂讚頌典禮結束後，下午1時30分許送抵台南白河大仙寺火葬場荼毘，一早佛光山工作人員到大仙寺排練相關事宜，台南市警方也已在會場周邊執行交通管制，目前周邊交通暢通，警方提醒欲前往大仙寺的民眾提早上山，避開壅塞時段。

星雲大師靈車預定近中午由佛光山出發，下午1時30分許抵達大仙寺，下午2時許進行荼毘儀式，傍晚5時30分返回佛光山。據了解，將有800位星雲大師的弟子從高雄搭乘遊覽車到台南，護送星雲大師法體至荼毘會場；另，靈車隨車車隊總計有18輛遊覽車、3輛小巴士。

大仙寺表示，南部設置火葬場的寺廟，只有大仙寺，故中部以南惟覺等高憎都在此「荼毘」，廟內火葬場共4個爐，其中2個目前整修中，另外2個爐幾年前已翻修完畢，爐內溫度約700度，法體火葬荼毘後，遺體骨骼能較完整，若有舍利子的話，一看就能曉得。

大仙寺說，3年前星雲大師已交代弟子要在此荼毘，因此今日荼毘會場及周邊動線，都是由佛光山策畫，昨天中午場地都已布置完成，待今天上午星雲大師圓寂讚頌典禮結束後，靈車車隊預計下午1時30分許抵達大仙寺。