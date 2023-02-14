「2023 Baby兔1/2英兩彩色精鑄銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，是歡慶兔年，喜迎新生寶寶的絕佳紀念品。外表溫順可愛的兔子，被視為溫柔文靜，純潔善良，機智靈敏的象徵，擁有智慧、創造力、警覺性和同情心的特質。銀幣主題面描繪一隻可愛討喜的baby兔，萌萌地蹲坐在青綠如毯的草地上，周圍綻放著黃色的高山毛茛，鮮黃的花朵簇擁著可愛的萌兔，圓溜溜的大眼顯得格外靈動精神，蘊含無限生機和希望的祝願。主題圖案幣面上鐫刻「YEAR OF THE RABBIT」、漢字「兔」及代表澳洲柏斯鑄幣局標記「P」等字樣。該款銀幣採取精鑄等級工法鑄造，幣面呈現特有的鏡面光澤，襯托出主題圖案的色彩層次及精緻的工藝效果。

每枚銀幣重量1/2英兩，含銀千分之999.9，正面鐫刻已故英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份為2023、國名TUVALU、面額50 CENTS，採限量發行，每枚銀幣均附有展示盒及保證書。