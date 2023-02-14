台灣籃球名將「男模」呂政儒將觸角伸往數位化運動行銷及社群商務，與友人共同創辦新創平台「LOUDD樂的」，在西洋情人節當天推出首波服務客製化影片，只要選擇喜愛的運動員和詳述需求，就可以委託運動名人為你錄製客製化影片，不論是加油激勵，還是在親朋好友的重要日子獻上祝福，將樂的祝賀送給生命中重視的人。

LOUDD致力於透過數位化運動行銷及社群商務串連運動世界，團隊運用過往在運動、商業、媒體和娛樂領域的豐富經驗，結合粉絲互動及內容行銷來創造機會，以創意的社群商務、影像、設計、宣傳方式使運動員、粉絲和品牌緊密連結起來，成立初期推出「運動員客製化祝賀影片」服務給粉絲，讓粉絲可以在值得歡慶的時節、需要激勵人心的時刻收穫驚喜和感動。

LOUDD樂的共同創辦人呂政儒表示：「許多運動員缺乏自主生涯規劃，只求運動表現和按表操課，不同國外運動員更重視自我的價值被看見，期待協助運動員跟社會大眾連結、共好的循環，即使沒有精彩比賽的日常，也能在台灣持續發生，讓社會看見運動員，產生關注、變成參與，進而讓產業升級。」

LOUDD樂的已陸續簽約多名各領域台灣頂尖運動員，包括共同創辦人SBL得分王，台灣職業籃球三分球紀錄保持人呂政儒，目前舉重女子59公斤級抓舉、挺舉、總和三項世界紀錄保持者郭婞淳，有「台灣最速男」之稱，為台灣100公尺與200公尺全國紀錄保持人 楊俊瀚，效力於台元紡織女子籃球隊，WSBL首名華裔球員宋佩欣等人，消費者可在網站上選擇喜愛的運動名人，設定錄製的主題，由LOUDD樂的邀請運動員精心客製影片，不管是加油激勵、生日祝福都可委託服務，現在到LOUDD樂的網站搶先下訂並加入會員，就送紅利200點。

LOUDD樂的亦視推廣運動為己任，攜手多位資深運動界前輩，致力一同培育體壇新秀，邀請人稱「二壘魔術師」，也是中華職棒第一位總教練上場代打締造滿壘全壘打成就的黃忠義，曾效力於幼敏電銷、東風鷹、璞園建築、台灣啤酒籃球隊的資深球評左從凱等人加入LOUDD樂的平台，並歡迎各路不論專業或業餘運動員，甚至運動迷，都可以透過客製化問答影片，邀請資深運動界前輩，傳承經驗，獻聲指導。