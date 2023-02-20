P.LEAGUE+啦啦隊「拍打屁股」干擾球員罰球，以及T1聯盟發生大亂鬥，對於兩起事件，新任體育署長鄭世忠20日表示尊重職業球團，也希望球迷繼續支持籃球。

自從2021年東京奧運結束後，前任體育署署長張少熙帶著史上最佳奧運成績辭掉職位以後，就由教育部次長林騰蛟暫代署長一職，懸缺超過1年半，終於在今年2月10日確定由鄭世忠擔任新任體育署署長，20日在在體育聯合辦公大樓，舉辦教育部次長兼代理署長林騰蛟和新任署長鄭世忠交接典禮，鄭世忠也被問到這幾天職籃的話題，他表示：「職業運動有本身規則規範和文化，尊重球團，最重要是希望球迷可以繼續支持籃球。」

T1聯盟也在20日下午發布對於19日台啤英熊、桃園永豐雲豹在比賽還剩50秒，英熊蔣淯安與雲豹陳孝榕竟在場上相互揮拳，造成場上變成大亂鬥的後續懲處，陳孝榕罰款5萬並禁賽3場，蔣淯安罰款罰款2萬5千元及禁賽1場，衝進場內追打陳孝榕的英熊助教林玠禾，罰款30萬及禁賽30場，關於聯盟理事身分，將提交常務理事會，建議撤免其相關職務，並建議台灣啤酒英熊球團調整其職務，另外雲豹球團成員劉晉良，以及球員盧捷閔、羅振峰、曾品富、黃奕勝也都要面臨罰款及禁賽處罰。