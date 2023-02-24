將於下個月7日歡度38歲生日的台新夢想家老牌射手簡浩，整整ˇ相隔62天之後，終在24日夢想家作客台北富邦勇士主場比賽宣告傷癒復出，他不改搞笑個性說：「我真的有點緊張，感覺就是打開幕戰一樣，壓力有夠大，更擔心球隊2連勝因為我上場終止！」

自從去年12月18日出戰桃園璞園領航猿後，簡浩就因腰傷高掛免戰符至今，問他到底傷到哪裡，他說：「因為始終沒有辦法找到正確傷勢問題，所以才拖了兩個月才復出，一開始以為是舊傷復發，後來過年後檢查又不是，反正現在總算好多了。」

「正確來說，我傷到部位應該是在腰與臀之間，那個部位還是腰部吧，假如真的找不到傷勢原因，我只能說大概是『頭腦』有問題吧，畢竟我也老了，對於傷勢的處理也應該要保守一點，假如再傷的話，最多就是再兩個月。」簡浩帶著招牌帥氣笑容這樣回答。

儘管擔心因為自己的傷勢影響到夢想家連勝氣勢，簡浩卻沒忘記安慰自己，「反正富邦勇士賽前也是7連勝，我們才2連勝，這樣來講應該比較沒差吧！」簡浩本季只打了7場例行賽，平均拿下8.0分、4.3籃板及2.3助攻，接著就看他能否趕緊找回昔日三分神射手本色！