新北國王暌違將近2個月回到主場新北市新莊體育館，並在28日迎戰高雄17直播鋼鐵人，國王林書緯也和效力鋼鐵人的哥哥林書豪首度對決，國王隊聯手本季新夥伴遠雄人壽推出主題周活動，要讓球迷在228連假尾聲有美好回憶，中場活動有幸運球迷完成任務，帶走30萬獎金。
這場受到矚目的「林家兄弟」對決，中場遊戲為「遠雄人壽30周年獎30」，幸運球迷只要連續命中3點LOGO SHOT，就可以把30萬獎金帶回家，有球迷成功完成任務，順利帶走30萬獎金。
#PLG
新北國王暌違將近2個月回到主場新北市新莊體育館，並在28日迎戰高雄17直播鋼鐵人，國王林書緯也和效力鋼鐵人的哥哥林書豪首度對決，國王隊聯手本季新夥伴遠雄人壽推出主題周活動，要讓球迷在228連假尾聲有美好回憶，中場活動有幸運球迷完成任務，帶走30萬獎金。
這場受到矚目的「林家兄弟」對決，中場遊戲為「遠雄人壽30周年獎30」，幸運球迷只要連續命中3點LOGO SHOT，就可以把30萬獎金帶回家，有球迷成功完成任務，順利帶走30萬獎金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。