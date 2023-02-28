幸運球迷在PLG「遠雄人壽30周年獎30」中場遊戲投進遠射，抱走30萬獎金。（新北國王提供）

新北國王暌違將近2個月回到主場新北市新莊體育館，並在28日迎戰高雄17直播鋼鐵人，國王林書緯也和效力鋼鐵人的哥哥林書豪首度對決，國王隊聯手本季新夥伴遠雄人壽推出主題周活動，要讓球迷在228連假尾聲有美好回憶，中場活動有幸運球迷完成任務，帶走30萬獎金。

這場受到矚目的「林家兄弟」對決，中場遊戲為「遠雄人壽30周年獎30」，幸運球迷只要連續命中3點LOGO SHOT，就可以把30萬獎金帶回家，有球迷成功完成任務，順利帶走30萬獎金。